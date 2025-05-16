Фон дер Ляйен заявила, что мировой порядок превратился в глобальный беспорядок

Мировой порядок сегодня превратился в глобальный беспорядок, а история, которую считали завершившейся, "снова возобновилась". Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на шестом саммите Европейского политического сообщества в Тиране.

Она напомнила, что "когда пала Берлинская стена, многие полагали, что история закончилась". "Мы видим, что сегодня она снова возобновилась", - указала фон дер Ляйен. Она призвала европейцев к единству, выразив надежду, что Европа "выйдет из нынешнего кризиса более сильной чем раньше".

Что касается переговоров по Украине в Стамбуле, глава ЕК подчеркнула, что Европа "хочет мира".

Она пообещала поддержку Украине, и повторила, что Брюссель намерен продолжать вводить новые санкции против России, в том числе в отношении поврежденных газопроводов "Северный поток". Вместе с тем Фон дер Ляйен попыталась убедить присутствующих, что нынешние санкции якобы "работают".