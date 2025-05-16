В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа

Личная встреча президентов России и США, несомненно, нужна. Однако такие переговоры требуют скрупулезной подготовки, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Встреча в верхах должна быть подготовлена, и она должна быть результативной", - сказал он в ходе брифинга, отвечая на вопрос ТАСС.

"Неизменно встрече в верхах предшествуют экспертные переговоры, консультации, длительная напряженная подготовка, тем более если речь идет о встрече в верхах - президентов России и США", - отметил представитель Кремля.

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе визита в ОАЭ, что планирует встретиться с Путиным, как только сможет организовать такой контакт. В Белом доме сообщали, что ожидают таких переговоров "очень скоро".