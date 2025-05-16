Умеров: делегация Украины в Стамбуле обсуждала в приоритетном порядке прекращение огня

Украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле обсуждала в приоритетном порядке прекращение огня. Об этом заявил возглавивший делегацию министр обороны Рустем Умеров.

"Целью наших переговоров было прекращение огня", - сказал он журналистам по итогам переговоров, отметив, что украинская сторона говорила об этом с партнерами.

Ранее в пятницу первые с 2022 года прямые переговоры между Москвой и Киевом начались в 13:35 и продлились около 1 часа 50 минут. Этому предшествовала трехсторонняя встреча Турции, США и Украины и контакты главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского с американской стороной.