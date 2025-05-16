Япония все еще хочет южные Курилы

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Правительство Японии в середине мая направило России протест в связи с проведением Россией учебных стрельб в морском районе у о. Шикотан, заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Япония предъявляет России территориальные претензии на этот и еще три острова южной части Курильской гряды и считает, что учения, включая и режим запрета прохода иностранных судов в районе учения, затрагивают ее территориальные воды.

«Наращивание Россией военной мощи на четырёх островах противоречит позиции нашей страны в отношении этих островов и является неприемлемым», — сказал Хаяси.

Правда, в то же время правительство Японии заявляет, что настроено на диалог, чтобы прийти к заключению мирного договора. Об этом заявил на днях премьер-министр Японии Сигэру Исиба, получив письменный запрос от бывших японских жителей юга Курил с требованием продолжать переговоры с РФ и добиться возобновления посещения могил предков на островах.

"Мы бы хотели приложить усилия, чтобы решить проблему принадлежности четырех островов и заключить мирный договор. Необходимо поддерживать коммуникацию, проводя тесный обмен информацией с Россией", - привел его слова телеканал NHK.

Однако японский премьер, похоже, зря обнадеживает ветеранов.

Контактов у России с Японией по заключению мирного договора сейчас нет, заявил месяц назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, сейчас никаких контактов с японскими властями нет. Вы знаете, что Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране", - сказал Песков журналистам. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Добавим, что Токио полностью разделяет позицию Запада, что России должно быть нанесено военное поражение, присоединился к санкционному режиму, введенному Западом против России, в частности ввел санкции против высшего руководства, включая президента Путина, рассматривает вопрос о использовании замороженных в Японии российских активов для помощи Украине.

МИД Японии в «Синей книге» по дипломатии за 2025 год сохранил формулировку о «незаконной оккупации Россией северных территорий», как Токио именует южные острова Курильской гряды, но вновь подчеркнул нацеленность на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора.

При этом надо иметь в виду, что формулировка «мирный договор» в японском понимании означает, что Россия должна вернуть южные Курилы, перешедшие под юрисдикцию России по итогам второй мировой войны. Москва в этом вопросе опирается на решения Ялтинской конференции, Устав ООН, а также российско-японскую Декларацию 1956 года, на основе которой были восстановлены дипломатические отношения между двумя государствами.

Все попытки Токио расшатать позицию России по вопросу принадлежности южных Курил экономическими посулами, политическими спекуляциями на японо-американских отношениях или же в процессе гуманитарных обменов между жителями Японии и южных Курил, успехом не увенчались.

Тем не менее, Кремль вел с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ весьма активный диалог по нормализации политических отношений с Японией, включая обсуждение проблемы принадлежности островов, которая явно выходит за пределы двусторонних отношений. После же его отставки этот процесс сошел на нет.

Ныне же Россия не видит возможности диалога о мирном договоре с Японией при недружественном курсе Токио с самого начала спецоперации на Украине, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в январе 2025 года.

«С начала специальной военной операции в феврале 2022 года правительство Японии выбрало откровенно недружественный курс в отношении России: множатся "пакеты" нелегитимных санкций, в японском обществе целенаправленно разжигаются русофобские настроения, у дальневосточных рубежей нашей страны наращивается совместная с США и другими государствами-членами НАТО военная активность, в том числе с отработкой применения ударных вооружений, оказывается прямая материально-техническая помощь киевскому режиму. В такой обстановке не видим никакой возможности вести с Токио имевший место ранее диалог о заключении основополагающего документа с целью создания фундамента для долгосрочных добрососедских отношений», - приводит его слова МИД РФ.

В таком случае для чего японские политики делают регулярно громкие заявления по поводу мирного договора? К практической дипломатии это не имеет никакого отношения, и рассчитано на парирование давления со стороны ультранационалистов и, главным образом, политических оппонентов, которые могут призвать премьера и его министров к ответу за бездействие в решении «территориальной проблемы». Ее Япония сделала частью своей внешнеполитической доктрины и будирует весь послевоенный период, не считаясь ни с международными документами, ни с политическими реалиями. Демонстрация усилий, старания, полной отдачи даже в очевидно безнадежной ситуации – это важный аспект японской культуры. Это вызывает у политических наблюдателей чувство глубокого удовлетворения. А больше и не надо. -0-