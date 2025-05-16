В России выявили 1,1 млн случаев заболевания коронавирусом в 2024 году

Пик заболеваемости COVID-19 в прошлом году пришелся на сентябрь-октябрь. Всего в 2024 году было подтверждено 1,1 млн случаев заболевания, свидетельствуют данные к коллегии "Об итогах работы Минздрава РФ 2024".

Согласно представленным данным, с начала 2024 года отмечался рост заболеваемости внебольничной пневмонией, с 44 недели (28 октября - 3 ноября) - снижение.

Вместе с тем показатели госпитализации больных гриппом и ОРВИ на пике эпидемии составили 2,25 на 10 тыс. населения и были в два раза ниже по сравнению с сезоном 2022-2023 годов.

В прошлом году от гриппа в России были вакцинированы свыше 82 млн человек (55,6% населения), среди которых 20 млн - дети, следует из доклада.