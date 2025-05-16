Путин и Бердымухамедов обсудили отношения между Россией и Туркменией

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с национальным лидером туркменов, председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов поздравили друг друга с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и произвели обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития взаимовыгодных отношений стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном", - следует из сообщения.

В настоящее время Бердымухамедов находится в России. Он участвует в международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир" в Казани.

Путин и Бердымухамедов, занимавший до 2022 года пост президента Туркмении, остаются в теплых дружеских отношениях. Их последняя личная встреча состоялась в октябре 2024 года.