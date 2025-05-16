Золотая антилопа Дональда Трампа

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Президент США Дональд Трамп завершил свою первую зарубежную поездку. Начал он ее, как и в ходе своего предыдущего президентского срока, с Саудовской Аравии. В аэропорту Эр-Рияда американского лидера лично встретил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, фактический правитель королевства. Это стало примером редкого дипломатического жеста, подчеркивающего исключительный уровень двусторонних отношений. Примечательно, что во время первого визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию в 2017 году его в аэропорту встречал сам король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, уже на тот момент достаточно пожилой человек. Оба эти факта дают понять: Эр-Рияд по-прежнему рассматривает Вашингтон как партнера, которому отведено исключительное место.

Последовавшие события лишь подтвердили этот факт. В ходе переговоров стороны подписали соглашение о стратегическом экономическом партнерстве. Также была достигнута договоренность об инвестициях Саудовской Аравии в экономику США на сумму 600 млрд долларов. Согласно информации на сайте Белого дома, эти деньги пойдут на развитие оборонной и энергетической сфер, технологического сектора и ряд других проектов.

Параллельно США и Саудовская Аравия заключили крупнейший оборонный контракт на поставку вооружений на сумму 142 млрд долларов, включающий системы противовоздушной обороны, спутниковые технологии и высокоточное оружие. Сделка направлена на модернизацию вооруженных сил королевства и обучение его армии.

Впрочем, Дональд Трамп, у которого мерой успеха являются миллионы и миллиарды привлеченных в американскую экономику долларов, вероятно, упускает из виду политические процессы, запущенные еще при его предшественнике Джо Байдене. Речь в первую очередь идет о примирении в 2023 году Саудовской Аравии и Ирана, которое произошло при посредничестве Китая. Пекин смог навести мосты между двумя конкурентами и врагами в регионе и тем самым сделал заявку на то, чтобы стать активным игроком на Ближнем Востоке. Что еще важнее, Эр-Рияд и Тегеран с приходом администрации Дональда Трампа, которая традиционно критикует и давит на Исламскую республику, не разругались вновь и продолжили контакты на различных уровнях. Более того, Саудовская Аравия не стала подстраиваться под нового президента США и последовательно критикует Израиль, который является главным американским союзником на Ближнем Востоке, за продолжающуюся бойню в секторе Газа. Запрос Эр-Рияда на более независимый от Вашингтона курс – налицо. Другое дело, что возможностей пока не хватает.

Не обошлось в Саудовской Аравии и без конфузов. Во время встречи с Мухаммедом бен Сальманом Дональд Трамп не стал пить предложенный ему кофе, а просто поставил его на стол, что было воспринято как оскорбление. Впрочем, американскому президенту, предпочитающему сладкую газировку, попадать в такие ситуации в королевстве не впервой. В ходе своей прошлой поездки он и его супруга Мелания взяли чашки левой рукой, которая в исламе считается нечистой. Король Сальман тогда попросил обоих гостей сменить руку.

Также в Саудовской Аравии Дональд Трамп встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Еще до этого американский лидер допускал возможность снятия санкций с Дамаска, а в Эр-Рияде этот вопрос был решен окончательно. Сирия с 1979 года находится в списке стран – спонсоров терроризма, дополнительные экономические ограничения против нее вводились в 2004 году, а затем в 2011 году, когда страну захлестнули события так называемой “арабской весны”. Годы вооруженного противостояния, недавняя силовая смена власти и санкции сделали свое дело: сирийская экономика фактически разрушена и остро нуждается хотя бы в том, чтобы ей не мешали.

Сирийский лидер за несколько дней до встречи попытался переманить Дональда Трампа на свою сторону “морковкой” в виде предложения построить в Дамаске небоскреб Trump Tower. На деле, согласно сообщениям прессы, снятие санкций будет иметь свою цену. Сирийцам придется присоединиться к соглашениям Авраама, то есть нормализовать отношения с Израилем. Пока непонятно, как это будет выглядеть с учетом того, что Тель-Авив оккупирует Голанские высоты. Наверное, как позорный мир. Кроме того, Дамаск должен будет выгнать из страны всех иностранных террористов, а также депортировать “палестинских террористов”. Сирии также предстоит помочь США предотвратить возрождение ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) и взять на себя ответственность за содержание боевиков в специальных лагерях на северо-востоке страны.

После Саудовской Аравии Дональд Трамп отправился в Катар. Доха ранее объявила о намерении передать американскому президенту роскошный самолет Boeing 747-8, который можно было бы использовать в качестве борта номер один. В самих США эта новость породила порцию критики в адрес главы государства. Подарок тут же назвали взяткой. Дональд Трамп от самолета не отказался, но объявил, что передаст его военно-воздушным силам.

Впрочем, домой хозяин Овального кабинета привезет не только авиалайнер, но и соглашения с Катаром на сумму, которая, по информации на сайте Белого дома, достигает 1,2 трлн долларов.

Конечной остановкой Дональда Трампа стали ОАЭ. Тут обошлось без скандалов и конфузов. Наблюдатели с удовлетворением отметили, что во время посещения мечети шейха Заида в Абу-Даби, одной из самых крупных в мире, американский президент снял обувь, как того требуют нормы ислама.

Если же говорить о деловой стороне, то тут результаты оказались намного скромнее, чем в Саудовской Аравии и Катаре, но все-таки Дональд Трамп добился подписания контрактов на 200 млрд долларов.

Пока можно с уверенностью сказать одно: все слова о постепенном ослаблении влияния США на Ближнем Востоке являются не более чем домыслами. Итоги поездки американского президента продемонстрировали это со всей очевидностью. Дипломатические жесты, внушительные суммы подписанных контрактов и даже заочные заискивания перед Дональдом Трампом, которые можно было наблюдать со стороны Ахмеда аш-Шараа – все это указывает на доминирующую роль Вашингтона в зоне Персидского залива и в целом Ближнего Востока. Тем странам, которые хотят усилить свое влияние, в том числе и России, волей-неволей придется учитывать эти реалии. С другой стороны, многие в регионе, и прежде всего Саудовская Аравия, заинтересованы в создании баланса сил, при котором не придется чувствовать пустоту в карманах и удушье после “крепких американских объятий”. Это открывает широкое поле для деятельности других крупных игроков. Но пока нового баланса сил нет, богатым странам региона будет проще откупиться от США.