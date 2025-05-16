Мединский: Россия удовлетворена результатом переговоров с Украиной

Прямые переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле завершились, российская сторона удовлетворена их результатом. Об этом заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский в заявлении к СМИ по итогам встречи.

"Прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе президента России Владимира Путина, завершились. В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт", - указал он.