Политика
Мединский: Россия удовлетворена результатом переговоров с Украиной
16 мая 2025 / 20:17
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Прямые переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле завершились, российская сторона удовлетворена их результатом. Об этом заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский в заявлении к СМИ по итогам встречи.
"Прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе президента России Владимира Путина, завершились. В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт", - указал он.