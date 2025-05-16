Вучич отметил нацеленность Евросоюза на расширение

Сербия получила обнадеживающий сигнал от европейских представителей, который говорит о возросшей готовности Европейского союза к расширению. На это обратил внимание президент Сербии Александар Вучич на полях VI саммита Европейского политического сообщества в албанской столице Тиране.

"Верю, что мы получили одно важное послание от европейских институтов, а именно, что Европа сегодня более настроена на расширение, чем это было раньше, и что, если мы выполним свою часть работы, сможем рассчитывать на эту поддержку", - указал он.

"Это важный сигнал, который, вероятно, принесет новую энергию, новые амбиции, и я верю, что мы сможем добиться важных для Сербии результатов", - отметил Вучич.

Он также заявил, что значительное внимание участников саммита было уделено санкциям против России. "Антироссийские санкции были важной частью выступлений многих участников, которые сегодня обращались на пленарной сессии - это вы могли услышать практически от всех", - заметил сербский лидер.

Во вторник глава Евросовета Антониу Кошта в ходе встречи с президентом Сербии призвал Белград вместе с Евросоюзом "преодолеть свою историю", полностью поддержать внешнюю политику сообщества, осудить Россию и поддерживать Украину, а также нормализовать отношения с Косово, что, по его утверждению, необходимо для продолжения процесса приема Сербии в ЕС. Вучич, со своей стороны, подчеркнул, что он обязан служить только своему народу.

На сегодняшний день официальный статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.