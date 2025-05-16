Ватикан готов принять переговоры по Украине на своей площадке

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин не исключает, что встреча по урегулированию на Украине может быть организована в Ватикане.

"Папа Римский может предложить Ватикан, Святой престол для прямой встречи двух сторон", - цитирует его агентство ANSA.

Некоторое время назад Папа Римский Лев XIV заявил о готовности Святого престола способствовать урегулированию и призвал стороны к прямому диалогу.