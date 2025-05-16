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Эксперты о перспективах встречи Трампа и Путина по Украине
Для России главное – гарантии ее безопасности
16 мая 2025 / 21:30
Эксперты о перспективах встречи Трампа и Путина по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходима его встреча с лидером России Владимиром Путиным.

"Мы должны встретиться. Он и я встретимся. Я думаю, нам удастся урегулировать [конфликт]. Может быть, и нет. По крайней мере мы узнаем это", - сказал глава государства журналистам на борту президентского самолета по пути из Объединенных Арабских Эмиратов в США. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что личная встреча президентов России и США, безусловно, необходима. Однако такие переговоры требуют скрупулезной подготовки.

15 мая Трамп заявил, что прогресс в урегулировании конфликта на Украине зависит от того, удастся ли ему встретиться с Путиным. Эту позицию подтвердил и Госсекретарь США Марко Рубио.

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин напоминает в этой связи, что «очень часто переговорам предшествует маневрирование, и сами переговоры довольно часто им сопровождаются. Все наблюдали, как довольно долго заинтересованные стороны проводили маневрирование перед началом переговоров между российской и украинскими делегациями. Точно также стороны, которые непосредственно в переговорный процесс не включены, в данном случае США, осуществляют маневрирование во время переговоров, которые ведут Россия и Украина. Я не уверен, что, если Трамп включится в эти переговоры, итогом будет подписание какого-то соглашения, которое бы устроило обе стороны. Наша делегация имеет четкие инструкции от президента Путина, и будет их придерживаться. А что касается украинской делегации, то, как уже говорилось многими, Украина не заинтересована в том, чтобы эти переговоры закончились успехом и достижением некой договоренности. Я думаю, что Дональд Трамп прекрасно это понимает, и поэтому все его заявления – это маневры вокруг очень трудных переговоров, которые с малой вероятностью закончатся каким-то соглашением».

А по словам генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, «Трамп психологически явно готов встретиться с Владимиром Путиным, иначе бы подобных заявлений бы не было.  Если Трамп говорит, что нужна встреча, значит внутренне он готов ее проводить. А что касается бюрократической стороны саммита, то тут много неясного. Трамп всегда был не поклонником бюрократии, и он может просто не учитывать огромного количества необходимых формальностей, но существует обычная дипломатия и протокол и их отменить нельзя».

Алексей Зудин полагает, что в случае проведения саммита, «ключевая позиция России по разрешению украинского кризиса будет та, что уже озвучена и она предельно ясна: безопасность России должна быть надежно гарантирована. Это и является главным пунктом, а остальные пункты российских требований являются производными».          

В свою очередь Дмитрий Журавлев также подчеркнул, что «ключевую переговорную определит первое лицо государства. Но линия прохождения границы и механизмы гарантий безопасности для России - это главное. Причем ключевой пункт – гарантия безопасности России, мы с этим начинали СВО и заканчивать ее надо исходя их того, что эта задача выполнена, иначе СВО необходимо продолжать».          

 

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