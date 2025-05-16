Пашинян в Тиране предложил Алиеву выпить кофе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву выпить кофе. Видео диалога двух лидеров распространил азербайджанский информационно-аналитический портал Minval Politika.

"Пойдем кофе попьем", - сказал глава армянского правительства, увидев президента Азербайджана. "Да, сейчас я тогда подойду. Мне надо пообщаться с коллегами", - ответил Алиев.

Ранее стало известно о встрече Пашиняна и Алиева в ходе саммита в Тиране. Позднее Пашинян в Telegram-канале разместил видео, на котором лидеры двух стран беседовали за чашкой кофе. В ходе общения стороны отметили важность согласования текста мирного соглашения между двумя странами.

В среду глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна готова незамедлительно подписать и ратифицировать мирное соглашение с Азербайджаном. Со своей стороны, замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов отметил, что Баку готов продолжить двусторонний диалог с Ереваном по вопросам, связанным с нормализацией отношений между обеими странами. По его словам, главными условиями для подписания текста мирного соглашения являются внесение изменений в конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку, а также официальное упразднение Минской группы ОБСЕ и связанных с нею структур.