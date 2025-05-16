ВЦИОМ: Путину доверяют более 81% российских граждан

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину вырос за неделю на 0,6 п.п. и составляет 81,2%. Опрос проводился в период с 5 по 11 мая среди 1,6 тыс. жителей страны старше 18 лет.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,2% опрошенных (плюс 0,6 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства вырос на 0,9 п.п. и составляет 79,2%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 52,7% респондентов (плюс 0,1 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 53,5% участников опроса (минус 0,6 п.п.). О доверии Мишустину заявили 62,3% сограждан (минус 0,5 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 34,5%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29,7%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,7%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,6%

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 36,8%, КПРФ - 9,9%, ЛДПР - 11,2%, "Справедливой России - За правду" - 4%, "Новых людей" - 6,4%.