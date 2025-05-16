Москва и Киев в ближайшие дни произведут обмен военнопленными. В рамках российско-украинских переговоров был определен формат "1 000 на 1 000".

Об этом сообщил при общении с журналистами глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский после состоявшихся контактов с украинской стороной.

Мединский отметил, что масштабный обмен военнопленными состоится в скором времени. Согласовано, что стороны обменяют 1 тыс. на 1 тыс. человек.