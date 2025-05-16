Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
16 мая 2025 / 22:25
КОТИРОВКИ
USD
16/05
97.9241
EUR
16/05
104.8872
Новости часа
Макрон: Франция намерена обсудить с США санкции против России в случае отказа от перемирия Мединский: Россия и Украина согласовали обмен пленными "1000 на 1000"
Москва
16 мая 2025 / 22:25
Котировки
USD
16/05
97.9241
0.0000
EUR
16/05
104.8872
0.0000
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Мединский: Россия и Украина согласовали обмен пленными "1000 на 1000"
16 мая 2025 / 21:39
Мединский: Россия и Украина согласовали обмен пленными "1000 на 1000"
© Александр Рюмин/ ТАСС

Москва и Киев в ближайшие дни произведут обмен военнопленными. В рамках российско-украинских переговоров был определен формат "1 000 на 1 000".

Об этом сообщил при общении с журналистами глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский после состоявшихся контактов с украинской стороной.

Мединский отметил, что масштабный обмен военнопленными состоится в скором времени. Согласовано, что стороны обменяют 1 тыс. на 1 тыс. человек.

Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
21:49
Макрон: Франция намерена обсудить с США санкции против России в случае отказа от перемирия
21:39
Мединский: Россия и Украина согласовали обмен пленными "1000 на 1000"
21:18
ВЦИОМ: Путину доверяют более 81% российских граждан
21:03
Пашинян в Тиране предложил Алиеву выпить кофе
20:48
Ватикан готов принять переговоры по Украине на своей площадке
20:29
Вучич отметил нацеленность Евросоюза на расширение
20:17
Мединский: Россия удовлетворена результатом переговоров с Украиной
20:00
Путин и Бердымухамедов обсудили отношения между Россией и Туркменией
19:46
В России выявили 1,1 млн случаев заболевания коронавирусом в 2024 году
19:19
Умеров: делегация Украины в Стамбуле обсуждала в приоритетном порядке прекращение огня
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры