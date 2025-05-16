Макрон: Франция намерена обсудить с США санкции против России в случае отказа от перемирия

Президент Франции Эмманюэль Макрон ожидает информации об ответах России на инициированные украинской стороной в Стамбуле предложения о перемирии, чтобы в случае отказа Москвы обсудить с США применение новых антироссийских санкций.

"Российская сторона пообещала дать украинской стороне ответы по итогам состоявшихся сегодня обсуждений. Пока нужно запастись терпением, но затем, если ответ на требование о перемирии будет отрицательным, нам потребуется реагировать и усилить санкции. В настоящее время ведется работа между европейцами и США, но пока слишком рано углубляться в детали", - заявил он в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося в албанской Тиране саммита Европейского политического сообщества.

Вместе с тем французский лидер не упомянул достигнутые договоренности об обмене пленными и другие аспекты прошедших контактов, отметив лишь, что "на нынешнем этапе единственным конкретным предложением остается предложение о безусловном прекращении огня".

Он также дал обещание, что, как только узнает ответ российской стороны, вместе с Владимиром Зеленским и лидерами Великобритании, Польши и Германии созвонится с президентом США Дональдом Трампом.