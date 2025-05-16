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NYT полагает, что переговоры в Стамбуле ознаменовали тактическую победу России
16 мая 2025 / 22:08
NYT полагает, что переговоры в Стамбуле ознаменовали тактическую победу России
© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

Состоявшиеся в Стамбуле переговоры по украинскому урегулированию ознаменовали тактическую победу России, отмечает газета The New York Times.

Издание обращает внимание, что от переговоров не ожидали прорывных итогов, и даже президент США Дональд Трамп, первоначально их поддерживавший, говорил об этом. Сама встреча ознаменовала тактическую победу президента РФ Владимира Путина, так как переговоры состоялись без договоренности о прекращении огня, чего требовал Киев и почти все его западные сторонники.

Вместе с тем, согласно публикации, в администрации Трампа усиливалось разочарование из-за неспособности добиться какого-либо прогресса в достижении мира. Хоть американский лидер в начале недели поощрял идею проведения переговоров, 15 мая прогнозы занизил и высказал мнение, что ничего существенного не произойдет без личной встречи с Путиным.

Трамп также отметил, что он планирует провести телефонные переговоры с главой российского государства, а затем встретиться с ним, "как только это получится организовать", следует из материала.

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