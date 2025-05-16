Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
16 мая 2025 / 23:56
КОТИРОВКИ
USD
16/05
97.9241
EUR
16/05
104.8872
Новости часа
Слуцкий: новый раунд переговоров Москвы и Киева будет посвящен прекращению огня NYT полагает, что переговоры в Стамбуле ознаменовали тактическую победу России
Москва
16 мая 2025 / 23:56
Котировки
USD
16/05
97.9241
0.0000
EUR
16/05
104.8872
0.0000
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Слуцкий: новый раунд переговоров Москвы и Киева будет посвящен прекращению огня
16 мая 2025 / 22:22
Слуцкий: новый раунд переговоров Москвы и Киева будет посвящен прекращению огня
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Будущий раунд переговоров между Россией и Украиной будет посвящен пониманию механики прекращения огня с обеих сторон. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Смею предположить, что следующий раунд переговоров будет посвящен именно пониманию механики прекращения огня с обеих сторон. Не будем предвосхищать, придет ли процесс к общему знаменателю. Но полагаю, что вероятность этого достаточно серьезна", - отметил парламентарий.

Ранее в пятницу в Стамбуле между Москвой и Киевом состоялись переговоры. По итогам встречи стороны согласовали обмен пленными по формуле "1 000 на 1 000", а также договорились представить свое детализированное видение возможного будущего прекращения огня и продолжить переговорный процесс.

Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена итогами встречи. Вместе с тем, по его словам, Украина запросила прямые переговоры между лидерами государств, Москва приняла "этот запрос к сведению".

Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
22:22
Слуцкий: новый раунд переговоров Москвы и Киева будет посвящен прекращению огня
22:08
NYT полагает, что переговоры в Стамбуле ознаменовали тактическую победу России
21:49
Макрон: Франция намерена обсудить с США санкции против России в случае отказа от перемирия
21:39
Мединский: Россия и Украина согласовали обмен пленными "1000 на 1000"
21:18
ВЦИОМ: Путину доверяют более 81% российских граждан
21:03
Пашинян в Тиране предложил Алиеву выпить кофе
20:48
Ватикан готов принять переговоры по Украине на своей площадке
20:29
Вучич отметил нацеленность Евросоюза на расширение
20:17
Мединский: Россия удовлетворена результатом переговоров с Украиной
20:00
Путин и Бердымухамедов обсудили отношения между Россией и Туркменией
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры