Слуцкий: новый раунд переговоров Москвы и Киева будет посвящен прекращению огня

Будущий раунд переговоров между Россией и Украиной будет посвящен пониманию механики прекращения огня с обеих сторон. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Смею предположить, что следующий раунд переговоров будет посвящен именно пониманию механики прекращения огня с обеих сторон. Не будем предвосхищать, придет ли процесс к общему знаменателю. Но полагаю, что вероятность этого достаточно серьезна", - отметил парламентарий.

Ранее в пятницу в Стамбуле между Москвой и Киевом состоялись переговоры. По итогам встречи стороны согласовали обмен пленными по формуле "1 000 на 1 000", а также договорились представить свое детализированное видение возможного будущего прекращения огня и продолжить переговорный процесс.

Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена итогами встречи. Вместе с тем, по его словам, Украина запросила прямые переговоры между лидерами государств, Москва приняла "этот запрос к сведению".