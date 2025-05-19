Никушор Дан победил на президентских выборах в Румынии

Независимый проевропейский кандидат, мэр столицы Никушор Дан заручился поддержкой по итогам второго тура президентских выборов в Румынии 54,17% граждан, в то время как его оппонент, лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион - 45,83%. Соответствующие данные приведены на сайте Постоянной избирательной администрации по итогам подсчета 98,56% бюллетеней.

Вблизи избирательного штаба Дана собрались несколько тысяч его сторонников, которые скандируют: "Никушор!" "Европа!" "Румыния!".

Завершившиеся выборы президента Румынии стали повторными. Плановые выборы были прерваны в конце 2024 года Конституционным судом Румынии после того, как в первом туре 24 ноября прошлого года наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Это было сделано под предлогом незаконного финансирования кампании Джорджеску, хакерских атак на цифровую инфраструктуру, применяемую в избирательном процессе, а также предполагаемого, но не доказанного вмешательства РФ.

Несмотря на то что это беспрецедентное решение спровоцировало скандал как в Румынии, так и за границей, правительство назначило повторные президентские выборы на 4 и 18 мая текущего года.