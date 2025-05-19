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Средняя зарплата в России установила новый рекорд
19 мая 2025 / 10:27
Средняя зарплата в России установила новый рекорд
© Донат Сорокин/ ТАСС

В России средняя зарплата впервые преодолела отметку в 91 тыс. рублей, демонстрируя рост на 15,5%. Об этом со ссылкой на данные исследования "Сбераналитики" и "Работы.ру" передает ТАСС.

"Провели исследование по темпам роста зарплаты в первом квартале 2025 года: средняя зарплата в России впервые превысила отметку в 91 тыс. рублей (+15,5%). Аналитики обращают внимание, что, если тренд сохранится, по итогам года показатель может достичь 100 тыс. рублей", - следует из материалов исследования.

Вместе с тем медианная зарплата (срединная зарплата, при которой половина работников получает меньше этого уровня, а половина - больше ее) также прирастала опережающими темпами - за первые три месяца текущего года она поднялась на 1,7 п.п. быстрее средней и достигла 66,7 тыс. рублей. Вместе с тем в 13 регионах РФ доходы населения выросли более чем на 19%. Максимальный прирост зарплаты отмечается в Удмуртии (+21,7% к I кварталу 2024 года), Тульской и Свердловской областях (20,1% и 20% соответственно).

При этом самыми быстрыми темпами растет заработок молодых специалистов в возрасте до 24 лет - их зарплаты увеличились на 16,7% и составили в среднем 72,5 тыс. рублей. Самая высокая средняя зарплата наблюдается у работников в возрасте 35-44 лет (101,4 тыс. рублей) и 25-34 лет (98,7 тыс. рублей).

Согласно данным исследования, лидерство по уровню оплаты труда удерживает обрабатывающая промышленность. Так, за первый квартал зарплата в сфере выросла на 18,4%, составив 95,6 тыс. рублей. Второе место по приросту у IT-отрасли (+18%, 147,3 тыс. рублей), а также транспорта и логистики и строительства (прирост составил 17%, до 107 и 109,5 тыс. рублей соответственно).

Лидером по размеру зарплатных предложений является отрасль строительства и недвижимости, где в средний доход - 137,3 тыс. рублей в месяц. Второй идет сфера транспорта и логистики с 125,9 тыс. рублей. Кроме того, высокий доход предлагают вакансии в производстве и промышленности - свыше 107,4 тыс. рублей в месяц по стране.

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