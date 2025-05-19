Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
19 мая 2025 / 13:05
КОТИРОВКИ
USD
19/05
97.9241
EUR
19/05
104.8872
Новости часа
Володин назвал Евросоюз "тюрьмой народов" Пушков отметил, что Европа полна решимости наступать на одни и те же грабли
Москва
19 мая 2025 / 13:05
Котировки
USD
19/05
97.9241
0.0000
EUR
19/05
104.8872
0.0000
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Подрывная деятельность против России
Политика
Пушков отметил, что Европа полна решимости наступать на одни и те же грабли
19 мая 2025 / 10:52
Пушков отметил, что Европа полна решимости наступать на одни и те же грабли
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Европа наступает на одни и те же грабли, пытаясь при помощи санкций "задушить" экономику России. Соответствующую точку зрения изложил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"Пока же они увлеченно душат сами себя, отказываясь от российского газа и нефти. Франция и Британия, когда-то входившие в число пяти первых экономик мира, теперь, согласно данным МВФ, оказались на 9-м и 10-м местах, пропустив вперед Индию, Россию, Бразилию и Индонезию, не говоря уже о Китае. Но Европа полна решимости наступать на одни и те же грабли", - указал сенатор.

Вместе с тем он отметил, что при президенте Эмманюэле Макроне Франция набрала €1 трлн госдолга, который на сегодняшний день достиг €3,3 трлн. Кроме того, экономика ФРГ не показывает почти никакого роста, за прошлый год он составил 0,2%, добавил Пушков.

Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
11:10
Володин назвал Евросоюз "тюрьмой народов"
10:52
Пушков отметил, что Европа полна решимости наступать на одни и те же грабли
10:27
Средняя зарплата в России установила новый рекорд
10:12
Никушор Дан победил на президентских выборах в Румынии
22:22
Слуцкий: новый раунд переговоров Москвы и Киева будет посвящен прекращению огня
22:08
NYT полагает, что переговоры в Стамбуле ознаменовали тактическую победу России
21:49
Макрон: Франция намерена обсудить с США санкции против России в случае отказа от перемирия
21:39
Мединский: Россия и Украина согласовали обмен пленными "1000 на 1000"
21:18
ВЦИОМ: Путину доверяют более 81% российских граждан
21:03
Пашинян в Тиране предложил Алиеву выпить кофе
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры