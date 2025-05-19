Пушков отметил, что Европа полна решимости наступать на одни и те же грабли

Европа наступает на одни и те же грабли, пытаясь при помощи санкций "задушить" экономику России. Соответствующую точку зрения изложил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"Пока же они увлеченно душат сами себя, отказываясь от российского газа и нефти. Франция и Британия, когда-то входившие в число пяти первых экономик мира, теперь, согласно данным МВФ, оказались на 9-м и 10-м местах, пропустив вперед Индию, Россию, Бразилию и Индонезию, не говоря уже о Китае. Но Европа полна решимости наступать на одни и те же грабли", - указал сенатор.

Вместе с тем он отметил, что при президенте Эмманюэле Макроне Франция набрала €1 трлн госдолга, который на сегодняшний день достиг €3,3 трлн. Кроме того, экономика ФРГ не показывает почти никакого роста, за прошлый год он составил 0,2%, добавил Пушков.