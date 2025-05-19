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Володин назвал Евросоюз "тюрьмой народов"
19 мая 2025 / 11:10
Володин назвал Евросоюз "тюрьмой народов"
© Марат Абулхатин/ ТАСС

Спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин навал Европейский союз как "тюрьмой народов" в связи с применяемыми ограничениями для европарламентариев на контакты с некоторыми организациями, в частности, с ПА ОДКБ.

"Когда в тюрьму народов, в Европейский союз, принимали, говорили об одном. Сегодня там совершено другая атмосфера, другие решения и политики, которые, измельчав, стали делать все для того, чтобы ограничить общение своих коллег, депутатов и стран - участников этой организации", - указал парламентарий.

По его словам, в заседании совета ПА ОДКБ от Сербии, являющейся государством - наблюдателем в ПА ОДКБ, участвует Милован Дрецун, председатель комитета Народной скупщины республики Сербии по безопасности, глава постоянной делегации Народной скупщины в ПА ОДКБ.

"Добраться вам было сюда непросто. Но можно лишь отметить - что Европарламент и Евросоюз только подтверждают свою слабость, запрещая контактировать, строить диалог. Тем самым они подчеркивают, что их политика воспринимается не всеми", - полагает Володин.

Он также обратил внимание, что в этом плане ПА ОДКБ отличается кардинально, поскольку открыта для диалога. "Мы делаем все для того, чтобы обсуждать вопросы на принципах взаимного уважения", - заключил спикер ГД. 

Володин 19 мая в Бишкеке провел заседание Совета ПА ОДКБ. 

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