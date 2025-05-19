Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 19 мая отметился ростом ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост и составлял 2 881,31 пункта (+1,44%), индекс РТС также поднимался на 1,44% - до 1 123,74 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи снижался на 5,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,126 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 882,94 пункта (+1,5%), индекс РТС составлял 1 124,43 пункта (+1,5%). Вместе с тем курс китайской валюты находился на отметке в 11,154 рубля (-2,4 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.