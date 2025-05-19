Захарова заявила о вмешательстве Франции в дела Румынии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова о просьбах руководителя французского Главного управления внешней разведки Николя Лернера оказать влияние на выборы в Румынии. Дипломат подчеркнула, что речь идет о вмешательстве Франции во внутренние дела этой страны.

Некоторое время назад Дуров в соцсети Х отметил, что нынешней весной Лернер попросил его "заставить замолчать румынских консерваторов в преддверии выборов", на что он получил отказ.

"Это уже не только про грубое попрание свободы слова и нарушение прав человека во Франции. Речь идет о прямом вмешательстве во внутренние дела суверенного государства и о манипулировании основополагающим демократическим механизмом - выборами", - указала Захарова в беседе с "Известиями".

На состоявшихся в Румынии 18 мая выборах одержал победу независимый кандидат Никушор Дан. Он заручился поддержкой 53,60% избирателей по итогам обработки 100% бюллетеней. Его оппонент, лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион, набрал 46,40% голосов. Так, Дан будет возглавлять страну в предстоящий пятилетний срок.