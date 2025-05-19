Российские ВС освободили населенный пункт Марьино в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Север" в ходе решительных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МО РФ информировали о взятии под контроль ВС РФ Новооленовки в Донецкой Народной Республике (ДНР).