Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Марьино в Сумской области
19 мая 2025 / 12:18
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские ВС освободили населенный пункт Марьино в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе решительных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, в МО РФ информировали о взятии под контроль ВС РФ Новооленовки в Донецкой Народной Республике (ДНР).