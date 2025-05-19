Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
19 мая 2025 / 14:37
КОТИРОВКИ
USD
19/05
97.9241
EUR
19/05
104.8872
Новости часа
Жапаров заявил, что Киргизия нацелена на углубление отношений с Россией Скончался советский и российский хореограф Юрий Григорович
Москва
19 мая 2025 / 14:37
Котировки
USD
19/05
97.9241
0.0000
EUR
19/05
104.8872
0.0000
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Песков: разговор лидеров РФ и США пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле
19 мая 2025 / 12:49
Песков: разговор лидеров РФ и США пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле
© Артем Геодакян/ ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится с учетом итогов переговоров в Стамбуле.

"Разговор важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", - отметил он при общении с журналистами. "По переговорам в Кремле уже все, что могли, сказали, какие основные позиционные точки", - указал Песков. "Дождемся, по результатам разговора дадим максимально возможную информацию", - добавил представитель Кремля.

В минувшую пятницу в Стамбуле между Москвой и Киевом прошли переговоры. По итогам встречи стороны согласовали обмен пленными по формуле "1 000 на 1 000", а также договорились представить свое детальное видение возможного будущего прекращения огня и продолжить диалог. 

Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
13:35
Жапаров заявил, что Киргизия нацелена на углубление отношений с Россией
13:12
Скончался советский и российский хореограф Юрий Григорович
12:49
Песков: разговор лидеров РФ и США пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле
12:18
Российские ВС освободили населенный пункт Марьино в Сумской области
11:59
Захарова заявила о вмешательстве Франции в дела Румынии
11:38
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет
11:22
Армения не обсуждает вывод военной базы РФ со своей территории
11:10
Володин назвал Евросоюз "тюрьмой народов"
10:52
Пушков отметил, что Европа полна решимости наступать на одни и те же грабли
10:27
Средняя зарплата в России установила новый рекорд
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры