Песков: разговор лидеров РФ и США пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится с учетом итогов переговоров в Стамбуле.

"Разговор важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", - отметил он при общении с журналистами. "По переговорам в Кремле уже все, что могли, сказали, какие основные позиционные точки", - указал Песков. "Дождемся, по результатам разговора дадим максимально возможную информацию", - добавил представитель Кремля.

В минувшую пятницу в Стамбуле между Москвой и Киевом прошли переговоры. По итогам встречи стороны согласовали обмен пленными по формуле "1 000 на 1 000", а также договорились представить свое детальное видение возможного будущего прекращения огня и продолжить диалог.