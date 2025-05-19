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Скончался советский и российский хореограф Юрий Григорович
19 мая 2025 / 13:12
Скончался советский и российский хореограф Юрий Григорович
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни. Об этом сообщил его помощник Александр Колесников в беседе с ТАСС.

О дате и месте прощания будет проинформировано дополнительно.

Юрий Григорович родился в Ленинграде 2 января 1927 года. Окончил хореографическое училище и был принят в балетную труппу Академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (сейчас - Мариинский театр). Был солистом до 1961 года и организовал на этой сцене свои первые постановки, которые принесли ему мировую известность.

В 1964-1995 годах - главный балетмейстер Большого театра, с 2008 года - хореограф ГАБТ. Он поставил на его сцене восемь оригинальных балетов: "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Щелкунчик", "Спартак", "Иван Грозный", "Ангара", "Ромео и Джульетта", "Золотой век". Кроме того, он выступил в качестве автора хореографических редакций балетов классического наследия, составляющих основу репертуара Большого театра.

Григорович - народный артист СССР (1973), Герой Социалистического Труда (1986). Удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2017), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (2011, 2007, 2002), обладатель более 60 других российских и зарубежных наград. 

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