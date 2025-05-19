Жапаров заявил, что Киргизия нацелена на углубление отношений с Россией

Киргизия ориентирована на дальнейшее укрепление отношений с Россией. На этом акцентировал внимание президент республики Садыр Жапаров на встрече в Бишкеке с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Кыргызстан высоко ценит отношения с Россией и нацелен на их дальнейшее углубление в духе дружбы, союзничества и взаимного уважения. Президент отметил, что 2025 год имеет особое значение для двусторонних отношений, так как отмечается 25-летие подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между двумя странами", - указали в пресс-службе киргизского лидера.

Жапаров также заявил, что стратегическое партнерство России и Киргизии "развивается поступательно и динамично", выразив готовность к дальнейшему развитию полноформатного сотрудничества по всем направлениям, сообщили в пресс-службе.

Со своей стороны, Володин констатировал высокий уровень политического диалога между двумя странами, подчеркнув, что киргизско-российские отношения "построены на принципах взаимного уважения и учета национальных интересов".

Володин 19 мая в Бишкеке провел заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.