Белоусов констатировал серьезные потери ВСУ на шахтерском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери на шахтерском направлении, бойцы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады уверенно двигаются вперед. На это обратил внимание глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в поздравительной телеграмме по случаю освобождения населенного пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает ТАСС.

"Сегодня вы демонстрируете уверенное продвижение на шахтерском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес значительные потери. За мужество и героизм, проявленные при освобождении 7 населенных пунктов, более 3 800 военнослужащих удостоены госнаград, а двое из них - высокого звания Героя Российской Федерации", - указал Белоусов.