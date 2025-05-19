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Белоусов констатировал серьезные потери ВСУ на шахтерском направлении
19 мая 2025 / 13:49
Белоусов констатировал серьезные потери ВСУ на шахтерском направлении
© Вадим Савицкий/ ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери на шахтерском направлении, бойцы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады уверенно двигаются вперед. На это обратил внимание глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в поздравительной телеграмме по случаю освобождения населенного пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает ТАСС.

"Сегодня вы демонстрируете уверенное продвижение на шахтерском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес значительные потери. За мужество и героизм, проявленные при освобождении 7 населенных пунктов, более 3 800 военнослужащих удостоены госнаград, а двое из них - высокого звания Героя Российской Федерации", - указал Белоусов. 

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