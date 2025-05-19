Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления от агрессивной формы рака

Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления бывшему главе государства Джо Байдену, у которого ранее был выявлен рак простаты. Соответствующее сообщение он разместил в соцсети Truth Соц. сети.

"Мы с Меланией опечалены недавним медицинским диагнозом Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые пожелания жене экс-президента Джилл и его семье и желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления", - указал американский лидер.

Некоторое время назад представители Байдена распространили заявление, согласно которому, у 46-го президента США была диагностирована агрессивная форма рака простаты. По их утверждению, рак поддается гормональной терапии, что позволяет эффективно его контролировать.

Джо Байдену 82 года. В марте 2023 года ему сделали операцию по удалению злокачественного образования на коже.