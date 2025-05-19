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Музаев заявил, что родители не будут искать у детей шпаргалки в пунктах ЕГЭ
19 мая 2025 / 14:27
Музаев заявил, что родители не будут искать у детей шпаргалки в пунктах ЕГЭ
© Сергей Булкин/ ТАСС

Родители в пунктах ЕГЭ не будут проверять у детей наличие телефонов и шпаргалок, их задача - выявлять нарушения со стороны организации экзамена. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе комитета Госдумы по просвещению.

"В текущем году у нас будут находиться родители на входе в пункт. Они не для того, чтобы там отбирать телефоны, искать шпаргалки. Они - полномочные представители родительского и детского сообщества в пункте проведения экзамена", - пояснил Музаев.

Он обратил внимание, что представители родителей прошли надлежащее обучение. "Они имеют ведомость по итогам каждого экзамена. Все ведомости, как и экзаменационные, сканируются, мы увидим по итогу экзамена, как прошло в пунктах, есть ли массовые жалобы", - указал глава надзорного ведомства.

В 2025 году представители родительских комитетов впервые допущены в пункт проведения экзамена. При этом родителям выпускников запрещено быть наблюдателями в том пункте проведения экзамена, где работу выполняет их ребенок. У них будут специальные ведомости, в том числе для сбора статистики жалоб на проведение экзамена.

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