Музаев заявил, что родители не будут искать у детей шпаргалки в пунктах ЕГЭ

Родители в пунктах ЕГЭ не будут проверять у детей наличие телефонов и шпаргалок, их задача - выявлять нарушения со стороны организации экзамена. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе комитета Госдумы по просвещению.

"В текущем году у нас будут находиться родители на входе в пункт. Они не для того, чтобы там отбирать телефоны, искать шпаргалки. Они - полномочные представители родительского и детского сообщества в пункте проведения экзамена", - пояснил Музаев.

Он обратил внимание, что представители родителей прошли надлежащее обучение. "Они имеют ведомость по итогам каждого экзамена. Все ведомости, как и экзаменационные, сканируются, мы увидим по итогу экзамена, как прошло в пунктах, есть ли массовые жалобы", - указал глава надзорного ведомства.

В 2025 году представители родительских комитетов впервые допущены в пункт проведения экзамена. При этом родителям выпускников запрещено быть наблюдателями в том пункте проведения экзамена, где работу выполняет их ребенок. У них будут специальные ведомости, в том числе для сбора статистики жалоб на проведение экзамена.