Цена биткойна впервые с 24 января поднималась выше $107 тыс.

Цена биткойна в ходе торгов впервые с 24 января 2025 года превышала $107 тыс., однако затем криптовалюта перешла к снижению. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

На 03:08 мск биткойн демонстрировал рост на 3,88%, до $107,108 тыс. К 13:50 цена криптовалюты перешла к снижению и находилась на отметке в $102,935 тыс. (-0,87%). Вместе с тем криптовалюта Ethereum снижалась на 3,56% и торговалась на уровне $2,415 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" любой участник системы, создавая ее новые блоки.

Концепция была обнародована в ноябре 2008 года ее автором под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна наблюдается лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, на сегодняшний день большая часть биткойнов уже "добыта".