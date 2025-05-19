Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
19 мая 2025 / 16:08
КОТИРОВКИ
USD
19/05
97.9241
EUR
19/05
104.8872
Новости часа
Телефонный разговор Путина и Трампа намечен на 17:00 Цена биткойна впервые с 24 января поднималась выше $107 тыс.
Москва
19 мая 2025 / 16:08
Котировки
USD
19/05
97.9241
0.0000
EUR
19/05
104.8872
0.0000
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / США: после империи / Россия-США
Политика
Телефонный разговор Путина и Трампа намечен на 17:00
19 мая 2025 / 15:01
Телефонный разговор Путина и Трампа намечен на 17:00
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа намечен на 17:00 мск.

Ранее президент США указал в Truth Соц. сети, что в понедельник в 10:00 (17:00 мск) у него состоится разговор с Путиным. В числе тем американский лидер выделил украинское урегулирование и торговлю.

Трамп также отметил, что после общения с президентом России он поговорит с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Предыдущий телефонный контакт Путина и Трампа состоялся 18 марта.

Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Завышенные ожидания от встречи в Стамбуле не уместны. Мнение эксперта
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Политолог: Москва донесла свою позицию по Украине до бразильских друзей
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
15:01
Телефонный разговор Путина и Трампа намечен на 17:00
14:42
Цена биткойна впервые с 24 января поднималась выше $107 тыс.
14:27
Музаев заявил, что родители не будут искать у детей шпаргалки в пунктах ЕГЭ
14:07
Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления от агрессивной формы рака
13:49
Белоусов констатировал серьезные потери ВСУ на шахтерском направлении
13:35
Жапаров заявил, что Киргизия нацелена на углубление отношений с Россией
13:12
Скончался советский и российский хореограф Юрий Григорович
12:49
Песков: разговор лидеров РФ и США пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле
12:18
Российские ВС освободили населенный пункт Марьино в Сумской области
11:59
Захарова заявила о вмешательстве Франции в дела Румынии
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры