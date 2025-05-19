Телефонный разговор Путина и Трампа намечен на 17:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа намечен на 17:00 мск.

Ранее президент США указал в Truth Соц. сети, что в понедельник в 10:00 (17:00 мск) у него состоится разговор с Путиным. В числе тем американский лидер выделил украинское урегулирование и торговлю.

Трамп также отметил, что после общения с президентом России он поговорит с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Предыдущий телефонный контакт Путина и Трампа состоялся 18 марта.