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Новым президентом Академии художеств избран Василий Церетели
19 мая 2025 / 15:22
Новым президентом Академии художеств избран Василий Церетели
© Сергей Булкин/ ТАСС

Новым президентом Российской академии художеств (РАХ) избран внук скульптора Зураба Церетели и исполняющий обязанности президента РАХ Василий Церетели, передает ТАСС.

Отмечается, что его кандидатура на общем собрании членов академии 19 мая была поддержана "практически единогласно". Результаты голосования направлены в правительство РФ. 22 апреля в возрасте 91 года скуончался Зураб Церетели, возглавлявший РАХ с 1997 года.

29 апреля президиум Российской академии художеств назначил вице-президента Василия Церетели исполняющим обязанности на этой должности.

Василий Церетели с 2002 года является исполнительным директором Московского музея современного искусства (ММОМА). Он также является членом Московского союза художников, Союза художников России, Союза музеев России, Ассоциации искусствоведов, Международного совета музеев (ИКОМ), Международного комитета музеев и коллекций современного искусства (CIMAM). 

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