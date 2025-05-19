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Reuters: послы согласовали фонд милитаризации ЕС объемом €150 млрд
19 мая 2025 / 15:36
Reuters: послы согласовали фонд милитаризации ЕС объемом €150 млрд
© Dominika Zarzycka via Reuters Connect/ТАСС

Послы ЕС согласовали инициированный Еврокомиссией фонд милитаризации Евросоюза объемом €150 млрд. Об этом информировало агентство Reuters.

Как отмечается, послы ЕС достигли принципиального согласия о создании фонда укрепления безопасности сообщества на €150 млрд.

Теперь это предложение должны утвердить министры иностранных дел ЕС, что может произойти на их плановой встрече, которая состоится 20 мая. 

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