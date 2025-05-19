Reuters: послы согласовали фонд милитаризации ЕС объемом €150 млрд

Послы ЕС согласовали инициированный Еврокомиссией фонд милитаризации Евросоюза объемом €150 млрд. Об этом информировало агентство Reuters.

Как отмечается, послы ЕС достигли принципиального согласия о создании фонда укрепления безопасности сообщества на €150 млрд.

Теперь это предложение должны утвердить министры иностранных дел ЕС, что может произойти на их плановой встрече, которая состоится 20 мая.