Безопасность
Reuters: послы согласовали фонд милитаризации ЕС объемом €150 млрд
19 мая 2025 / 15:36
© Dominika Zarzycka via Reuters Connect/ТАСС
Послы ЕС согласовали инициированный Еврокомиссией фонд милитаризации Евросоюза объемом €150 млрд. Об этом информировало агентство Reuters.
Как отмечается, послы ЕС достигли принципиального согласия о создании фонда укрепления безопасности сообщества на €150 млрд.
Теперь это предложение должны утвердить министры иностранных дел ЕС, что может произойти на их плановой встрече, которая состоится 20 мая.