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ТАСС: ушел из жизни артист балета Юрий Владимиров
19 мая 2025 / 15:52
ТАСС: ушел из жизни артист балета Юрий Владимиров
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Народный артист СССР, советский и российский артист балета Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет. Об этом со ссылкой на источник в Государственном академическом Большом театре России сообщает ТАСС.

Юрий Владимиров родился 1 января 1942 года. В 1962-1987 годах был артистом балета Государственного академического Большого театра. В числе исполненных им партий: Филипп в "Пламени Парижа" Бориса Асафьева, Пастух в "Весне священной" Игоря Стравинского, Голубая птица в "Спящей красавице" Петра Чайковского, Байтемир в "Асели" Владимира Власова, Икар в одноименном балете Сергея Слонимского, Спартак в одноименном балете Арама Хачатуряна и многие другие.

В 1987 году Владимиров был удостоен звания народного артиста СССР. С 1987 года работал педагогом-репетитором Большого театра.

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