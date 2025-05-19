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Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили более 1 215 военных
19 мая 2025 / 16:11
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили более 1 215 военных
© AP Photo/ Efrem Lukatsky/ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли более 1 215 военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что в зоне ответственности подразделений группировки "Север" противник потерял до 140 военных, в зоне "Запад" - более 230 человек, в зоне "Юг" - свыше 210, в зоне "Центр" - до 455, в зоне "Восток" - более 150, в зоне "Днепр" - до 30.

Кроме того, за сутки в рамках СВО противник потерял 1 танк, 14 боевых бронемашин, в том числе Bradley, М113 и MaxxPro, 27 автомобилей и 9 артиллерийских орудий, указали в МО РФ.

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