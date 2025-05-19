Лавров 20-21 мая посетит столицу Армении с рабочим визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит столицу Армении 20-21 мая с рабочим визитом. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ.

Как отмечается, в рамках визита намечены обстоятельные переговоры Лаврова с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Вместе с тем ожидаются беседы с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

В министерстве уточнили, что контакты пройдут в развитие договоренностей, достигнутых 8 октября 2024 года на высшем уровне, а также по итогам визита Мирзояна в Москву 21 января. "В повестке дня - обсуждение широкого комплекса вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия по линии евразийских интеграционных объединений, координации позиций на международных площадках, прежде всего, в ООН. Главы дипведомств предметно обменяются мнениями по проблематике региональной безопасности, включая перспективы процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации. Запланировано подписание плана межмидовских консультаций на 2025-2026", - указали на Смоленской площади.

Там заявили, что Лавров также планирует выступить в Российско-армянском университете и встретиться с соотечественниками в Русском доме. Кроме того, традиционно, состоится возложение цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата и венка к мемориалу памяти жертв геноцида армян.

Ожидается, что визит будет способствовать укреплению политического и межведомственного диалога между Россией и Арменией, "приведет к росту взаимопонимания и нахождению взаимоприемлемых развязок по вопросам, представляющим интерес для каждой из сторон", добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.