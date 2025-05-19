Павел Александров, международный обозреватель

Идут первые недели правления занявшего только со второй попытки кресло канцлера ФРГ председателя ХДС Фридриха Мерца. И пока создается впечатление, что населению самой Германии не очень понятно, чего ждать от главы коалиционного правительства из представителей блока ХДС/ХСС и СДПГ. Об этом свидетельствуют результаты майского опроса, проведенного социологической службой Yougov по заказу информагентства DPA. Так, начальный период деятельности нового канцлера «очень положительно» или «скорее положительно» оценивают 35%, а «очень негативно» или «скорее негативно» - 34% респондентов. «Не знаю» ответили (или вообще воздержались от оценки) 31% опрошенных.

Выступая со своим первым правительственным заявлением в Бундестаге, Фридрих Мерц, например, пообещал Германии экономический «поворот в направлении усиления ее конкурентоспособности» и «срочную программу борьбы с бюрократией», а также снижение налога на предприятия и усиление привлекательности инвестиций для среднего сословия. Кроме того, канцлер сделал упор на внутреннюю безопасность, пообещав увеличить личный состав полиции и улучшить ее материально-техническое оснащение. Планирует он и усовершенствовать защиту границ ФРГ. «Ввиду глобальных кризисов» глава нового немецкого правительства собирается укреплять трансатлантическое сотрудничество, подчеркнув значение «способной защищать себя Европы».

По мнению Мерца, способность защищать себя Европа сможет только в том случае, если самой сильной армией на континенте станет немецкий Бундесвер. От кого защищать? От России, разумеется. Прямым текстом об этом заявляют не только канцлер, но и его военный министр Борис Писториус, и министр иностранных дел Йохан Вадефуль, и другие представители русофобской элиты ФРГ. Немецкий портал NachDenkSeiten отмечает в этой связи, что центром внимания нового руководства ФРГ становится такая «политика безопасности», которая означает для Германии на внешнем контуре гонку вооружений, всемерную поддержку деятельности НАТО и неонацистского режима в Киеве. Внутри же самой ФРГ – борьбу с миграцией, усиление возможностей полиции и рост значения уголовного права. «Это – картина государства, которому угрожают со всех сторон и которое превращает себя в крепость – ментально, материально и идеологически», констатирует портал.

Критики нового канцлера отмечают «социальную холодность» его правительственного заявления, отсутствие внимания к нуждам социально слабых слоев населения, а слова Мерца о «благосостоянии для всех» разоблачают как лицемерие ввиду того, что налоговые льготы предполагаются только для крупных фирм и состоятельных граждан. Для малооплачиваемых же трудящихся и безработных планируется «создавать стимулы для труда». Такой подход, по мнению портала NachDenkSeiten, «открывает ворота к радикализации общества, обещая рост поддержки партии «Альтернатива для Германии» и других сил, против которых Фридрих Мерц постоянно борется».

Канцлер Мерц полным ходом идет к тому, чтобы стать «канцлером войны», который и не пытается скрывать, что врагом его является Россия. Поэтому его мало интересуют заботы бедняков и финансовые трудности немецких матерей-одиночек. «225 миллиардов евро в год на танки, ракеты и другое вооружение против придуманного врага!», возмущается автор портала NachDenkSeiten, цитируя выступление главы внешнеполитического ведомства Йохана Вадефуля на встрече министров иностранных дел НАТО. В ходе этого сборища европейских ястребов представитель ФРГ целиком и полностью поддержал требование президента США увеличить военные расходы до 5% от ВВП.

Такую позицию невозможно оправдать, такая политика полностью оторвана от реалий жизни, пишет портал. Если бы немецкая политика была бы связана с реальностью, то «по всем правилам и всеми средствами, которыми располагает дипломатия, следовало бы пытаться восстановить приличные отношения с Россией», говорится в комментарии. Это было бы и менее затратно в финансовом отношении ввиду больших рисков для Германии и ее граждан из-за политики гонки вооружений, подчеркивает портал NachDenkSeiten. Деньги нужны совершенно в другом месте – не на танки и ракеты, а на борьбу с бедностью в ФРГ, напоминает автор комментария.

«Германия должна готовиться к войне, чтобы войны не было», - так звучит основная идея нынешних властей ФРГ, пытающихся убедить бюргеров в необходимости наращивать мощь вооруженных сил страны. Местные СМИ практически единодушно ежечасно твердят о том, что «Россия хочет захватить всю Украину, а потом обрушиться на страны НАТО, угрожая, в первую очередь, именно Германии». Подобные «прогнозы» записных русофобов звучат здесь буквально из каждого утюга. Надо признать, что многие немцы верят, но многие и сомневаются.

Сомневаются, в первую очередь, в том, стоит ли ФРГ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, ведь, как уже предупредили из Кремля, в этом случае Германия превратится в сторону конфликта, что чревато для нее пренеприятными последствиями. И пока Фридрих Мерц «путается в показаниях», то обещая укронацистам эти самые Taurus, то откладывая их отправку на будущее, Институт изучения общественного мнения Bambus Research опубликовал итоги своего исследования на эту тему. Так, 66% немцев выступают за необходимость мирных переговоров России и Украины.

Что же касается поставок ракет Taurus для Киева, то против них настроено все-таки 60% сторонников блока ХДС/ХСС и всего 58% приверженцев СДПГ (и это немецкие социал-демократы сегодня!). Гораздо более негативно к возможному снабжению укронацистов ракетами Taurus настроены сторонники партии «Альтернатива для Германии» (85%), «Союза Сары Вагенкнехт» (85%) и Левой партии (78%). Среди респондентов, которые не причисляют себя к сторонникам ни одной из крупных партий, против поставок Taurus высказались 79% опрошенных. И только среди сторонников СвДП и партии «Зеленых» большинство поддержало намерение Фридриха Мерца «в случае необходимости и по согласованию с партнерами по ЕС и НАТО» передать Киеву дальнобойные Taurus. -0-