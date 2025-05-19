Нетаньяху: Израиль нацелен взять под контроль весь сектор Газа

Израиль планирует установить военный контроль над всей территорией сектора Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя начало масштабной операции "Колесницы Гидеона".

По его словам, цели военных действий неизменны - разгром радикального палестинского движения ХАМАС и освобождение удерживаемых в Газе израильских заложников. Вместе с тем в ближайшее время Израиль совместно с США развернет сеть распределительных пунктов с целью обеспечения доступа населения Газы к гуманитарной помощи и предотвращения ее расхищения сторонниками ХАМАС, указал Нетаньяху.

"Это часть ликвидации ХАМАС, одновременно с мощным военным давлением, с нашим массированным вторжением, фактически, с установлением контроля над всей Газой и лишения ХАМАС возможности разграблять гуманитарную помощь. Это и есть план победы", - подчеркнул он. Видеозапись выступления главы израильского правительства опубликована в его официальном Telegram-канале.

Днем ранее Израиль объявил о начале боевых действий в северных и южных районах анклава в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона" с привлечением пяти дивизий.