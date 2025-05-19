Политолог Трухачев: между США и ЕС существует конфликт интересов в украинском вопросе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел в воскресенье телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, в ходе которого стороны обсудили конфликт на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя канцелярии на Даунинг-стрит.

Отмечается, что в преддверии разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным 19 мая западные лидеры "обсудили необходимость безусловного прекращения огня" и призвали Москву "серьезно воспринимать мирные переговоры". Кроме того, они заявили о готовности ввести новые санкции против России в том случае, если российское руководство "откажется серьезно вести переговоры о прекращении огня и мире".

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Соц. сети, что 19 мая в 10:00 (17:00 мск) у него будет разговор с Путиным. Среди тем президент США назвал украинское урегулирование и торговлю. Глава вашингтонской администрации уточнил, что после беседы с российским президентом он поговорит с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта.

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев отмечает, что «цели Европы в украинском урегулировании – максимально ослабить Россию и сделать Украину подконтрольным буферным государством. Конечно, конфликт между Трампом и Европой в этом вопросе есть потому, что европейцы более непримиримы, а Трамп готов пойти России на некоторые уступки. Европейцы же готовы признать за Россией только Крым и Донбасс и не более того».

Эксперт полагает, что «ситуация до конца года точно переменится, и скорее всего европейцы частично переубедят Трампа. Рютте активно работает в этом направлении, и, к сожалению, частично уже убедил Трампа. Американская помощь Украине идет, пусть по прежним контрактам, в меньшем объеме, чем раньше, но она идет». -0-