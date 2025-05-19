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Президент РФ образовал межведомственную рабочую группу по воспитанию детей и молодежи
19 мая 2025 / 16:58
Президент РФ образовал межведомственную рабочую группу по воспитанию детей и молодежи
© Александр Казаков/ ТАСС

Президент России Владимир Путин создал межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

Образованную группу возглавит замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его заместителями по этой должности назначены помощник президента Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ответственный секретарь - замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Аветисов. Вместе с тем в группу вошли представители профильных министерств, ведомств и организаций, губернаторы, депутаты и сенаторы, руководители крупных СМИ. Всего порядка 40 человек.

Группа призвана координировать работу разных госорганов, общественных объединений, образовательных, научных и иных организаций в сфере воспитания детей и молодежи. Она также будет готовить инициативы главе государства, анализировать перспективные программы и проекты, устанавливать меры для создания единого воспитательного пространства во всех образовательных организациях.

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