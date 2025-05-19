Кто станет новым президентом Польши. Мнение эксперта

Кандидат от правящей "Гражданской коалиции" мэр Варшавы Рафал Тшасковский и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий набрали наибольшее количество голосов на президентских выборах в Польше 18 мая, они примут участие во втором туре выборов 1 июня. Об этом сообщил председатель Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестер Марчиняк.

"Кароль Тадеуш Навроцкий - 5 790 804 голоса, что составляет 29,54%, <...> Рафал Казимеж Тшасковский - 6 147 797 голосов, что составляет 31,36% голосов, которые были признаны действительными", - заявил Марчиняк на пресс-конференции, ее трансляция велась телеканалом TVP Info. "Государственная избирательная комиссия подтвердила, что ни один из 13 кандидатов в президенты Республики Польша не получил более половины голосов. <...> 1 июня будет проведено повторное голосование. <...> В нем примут участие Кароль Тадеуш Навроцкий и Рафал Казимеж Тшасковский", - добавил председатель Государственной избирательной комиссии.

По словам Марчиняка, голоса свыше 85 тыс. человек были признаны недействительными - на более чем 20 тыс. бюллетеней был проставлен знак "X" напротив фамилий двух и более кандидатов, 60 тыс. избирателей опустили в урну пустой бюллетень. Это один из самых низких показателей за историю президентских выборов в Польше. Марчиняк также подтвердил рекордную явку на уровне 67,31%.

Голосование на выборах президента Польши состоялось 18 мая, за пост главы государства боролись 13 кандидатов.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что «позицию правых партий в Польше по итогам 1-го тура президентских выборов можно оценить как растущую. Но вопрос в том, что и правым, и левым, и мы это видим по разбросу голосов, никак не удается договориться между собой. На мой взгляд, это неслучайно. Политическая закулиса постоянно делает все, чтобы препятствовать им реально и последовательно объединяться и отстаивать некие принципы. И это конечно их очень сильно ослабляет».

По словам эксперта, «что касается прогноза на исход 2-го тура выборов, то у Тшасковского конечно больше голосов, чем у правоконсервативного кандидата, но вопрос в том, и мы это видим по 1-му туру, что электорат правоконсервативных кандидатов активнее ходит на выборы. Поэтому всегда есть такой момент, и это очень характерно для многих восточноевропейских стран, что голосов у правых не хватает, но ходят они лучше. Поэтому какой-то минимальный шанс у Навроцского есть». -0-