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В Нагасаки намерены пригласить на годовщину бомбардировки все страны
19 мая 2025 / 17:18
В Нагасаки намерены пригласить на годовщину бомбардировки все страны
© Carl Court/ Getty Images/ТАСС

Власти Нагасаки в 2025 году планируют зарезервировать места на мемориальной церемонии по случаю годовщины американской атомной бомбардировки для участников из всех стран, представленных в ООН. Соответствующее заявление сделала администрация города.

Так, в церемонии смогут принять участие представители России и Белоруссии, которые в последние годы ввиду ситуации на Украине напрямую не приглашались на мероприятие, а также представители КНДР. При этом на представителей Тайваня система не распространится. 

В апреле аналогичное решение приняли власти Хиросимы - решение об участии в мемориальной церемонии в этом году ляжет на представителей соответствующих государств. В городе полагают, что такой подход создаст атмосферу, которая позволит большему числу стран принять участие в ежегодной церемонии.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в конце Второй мировой войны с официально провозглашенной целью форсировать капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. 

Жертвами взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, за один день, по разным оценкам, стали от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число погибших увеличилось до 140 тыс. за счет тех, кто скончался в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв на сегодняшний день составляет более 350 тыс.

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