Guardian: Стубб пытался оспорить величие России в беседе с Трампом

Президент Финляндии Александер Стубб во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом попытался убедить его в несостоятельности России как державы. Об этом пишет британская газета The Guardian.

"Это не та страна, которую можно сегодня считать большой силой", - заявил Стубб в ходе пресс-конференции в Таллине, рассказывая о том, что он говорил главе Белого дома. Финский президент также высказал мнение, что и другие европейские лидеры должны доносить до администрации США аналогичную позицию.

Некоторое время назад Трамп написал в соцсети Truth Соц. сети, что 19 мая в 10:00 (17:00 мск) у него состоится разговор с президентом России Владимиром Путиным. В числе тем он выделил украинское урегулирование и торговлю. Президент США отметил, что после беседы с главой российского государства он намерен поговорить с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.

Предыдущий телефонный разговор президентов РФ и США состоялся 18 марта.