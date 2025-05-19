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Участником России на "Интервидении" станет Shaman
19 мая 2025 / 17:53
Участником России на "Интервидении" станет Shaman
© Сергей Булкин/ ТАСС

Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" представит заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman). Об этом объявили в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Президент России Владимир Путин 3 февраля текущего года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Ожидается, что конкурс пройдет в сентябре. Свое участие в нем подтвердили порядка 20 стран, в том числе все государства БРИКС.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. 

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