Крашенинников заявил, что Конституция РФ отвечает реалиям времени

Действующая Конституция РФ отвечает реалиям времени, необходимость вносить в нее какие-то поправки отсутствует. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в беседе с ТАСС.

Некоторое время назад вице-спикер Госдумы Петр Толстой во время Петербургского международного юридического форума предположил, что в будущем в Конституцию РФ могут быть внесены серьезные изменения.

"На сегодняшний день конституция достаточно хорошо написана. Она отвечает реалиям времени. Что касается внесения изменений в конституцию, я не вижу необходимости сегодня принимать какие-то поправки. Периодически возникают какие-то такие вопросы, но они имеют, скорее, эмоционально-пиаровский характер", - отметил Крашенинников.