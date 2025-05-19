Польша проводит у границы с Россией учения с НАТО "Отважный кабан"

Вооруженные силы Польши и военные ряда стран НАТО начали тактические учения Dzielny Dzik - 25 ("Отважный кабан - 25"). Тренировки проходят на полигоне Ожиш, расположенном на расстоянии 70 км от границы с Калининградской областью.

Как информировал Генштаб польской армии в соцсети X, главная цель учений - повышение "оперативного взаимодействия подразделений НАТО в боевых условиях". В мероприятии участвуют военнослужащие из Литвы, Румынии, США, Чехии и Швеции.

Согласно данным портала Polska Zbrojna, в маневрах задействованы 3 тыс. военных и 600 единиц техники, включая танки K2 и гаубицы K9, истребители F-16, Eurofighter и Gripen.

Ожидается, что учения "Отважный кабан" будут проходить до конца мая, при этом не только на полигоне Ожиш, но и в других местах Варминьско-Мазурского воеводства.