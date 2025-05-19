Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
19 мая 2025 / 20:43
КОТИРОВКИ
USD
19/05
97.9241
EUR
19/05
104.8872
Новости часа
Из Грузии депортировали свыше 33 иностранцев, в том числе граждан РФ Фильм "Кракен" возглавил кинопрокат России и СНГ
Москва
19 мая 2025 / 20:43
Котировки
USD
19/05
97.9241
0.0000
EUR
19/05
104.8872
0.0000
Кто станет новым президентом Польши. Мнение эксперта
Кто станет новым президентом Польши. Мнение эксперта
Политолог Трухачев: между США и ЕС существует конфликт интересов в украинском вопросе
Политолог Трухачев: между США и ЕС существует конфликт интересов в украинском вопросе
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Фильм "Кракен" возглавил кинопрокат России и СНГ
19 мая 2025 / 18:58
Фильм "Кракен" возглавил кинопрокат России и СНГ
© Станислав Красильников/ ТАСС

Фильм "Кракен" возглавил кинопрокат России и СНГ, собрав 53,8 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 15 по 18 мая.

В центре сюжета картины с Александром Петровым в главной роли российский ракетный подводный крейсер, который исчезает в Гренландском море. Моряки, которые отправляются на его поиски, должны найти подлодку и предотвратить попадание сверхсекретного оружия в руки врага. Премьера состоялась 17 апреля текущего года. Роли также исполнили Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская.

На втором месте расположился фильм "В списках не значился", снятый режиссером Сергеем Коротаевым. За минувшие выходные картина собрала 49,8 млн рублей. Фильм выпущен по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Исполнителем главной роли стал Владимир Машков. 

Третье место у американской киноленты "Пункт назначения: узы крови", собравшей 30,6 млн. рублей. Фильм относится к жанру ужасы и рассказывает о цикличном ночном кошмаре студентки. Режиссером выступил Зак Липовски и Адам Б. Стейн. Главные роли сыграли Тони Тодд, Брэк Бэссинджер, Ричард Хэрмон. 

Кто станет новым президентом Польши. Мнение эксперта
Кто станет новым президентом Польши. Мнение эксперта
Политолог Трухачев: между США и ЕС существует конфликт интересов в украинском вопросе
Политолог Трухачев: между США и ЕС существует конфликт интересов в украинском вопросе
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Переговоры в Стамбуле: хлопок одной ладонью
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
19:17
Из Грузии депортировали свыше 33 иностранцев, в том числе граждан РФ
18:58
Фильм "Кракен" возглавил кинопрокат России и СНГ
18:37
Польша проводит у границы с Россией учения с НАТО "Отважный кабан"
18:19
Крашенинников заявил, что Конституция РФ отвечает реалиям времени
17:53
Участником России на "Интервидении" станет Shaman
17:37
Guardian: Стубб пытался оспорить величие России в беседе с Трампом
17:18
В Нагасаки намерены пригласить на годовщину бомбардировки все страны
16:58
Президент РФ образовал межведомственную рабочую группу по воспитанию детей и молодежи
16:46
Нетаньяху: Израиль нацелен взять под контроль весь сектор Газа
16:30
Лавров 20-21 мая посетит столицу Армении с рабочим визитом
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры