Фильм "Кракен" возглавил кинопрокат России и СНГ, собрав 53,8 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 15 по 18 мая.

В центре сюжета картины с Александром Петровым в главной роли российский ракетный подводный крейсер, который исчезает в Гренландском море. Моряки, которые отправляются на его поиски, должны найти подлодку и предотвратить попадание сверхсекретного оружия в руки врага. Премьера состоялась 17 апреля текущего года. Роли также исполнили Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская.

На втором месте расположился фильм "В списках не значился", снятый режиссером Сергеем Коротаевым. За минувшие выходные картина собрала 49,8 млн рублей. Фильм выпущен по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Исполнителем главной роли стал Владимир Машков.

Третье место у американской киноленты "Пункт назначения: узы крови", собравшей 30,6 млн. рублей. Фильм относится к жанру ужасы и рассказывает о цикличном ночном кошмаре студентки. Режиссером выступил Зак Липовски и Адам Б. Стейн. Главные роли сыграли Тони Тодд, Брэк Бэссинджер, Ричард Хэрмон.