Из Грузии депортировали свыше 33 иностранцев, в том числе граждан РФ

Департамент миграции МВД Грузии депортировал свыше 33 иностранных граждан, среди которых есть и россияне. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Согласно информации МВД, в ходе проведенных за последние дни мероприятий, из Грузии были выдворены граждане Азербайджана, Бангладеш, Египта, Индии, Иордании, Ирака, Ирана, Китая, Пакистана, РФ, Туркмении и Турции.

Как отмечается, часть нелегальных мигрантов покинула Грузию добровольно, а некоторых депортировали принудительно. Указанным лицам въезд в республику закрыт.

Ранее МВД Грузии заявляло, что в апреле из страны были выдворены 96 незаконных мигрантов.