Четверым фигурантам по делу о теракте в "Крокусе" продлили арест

Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей в отношении четверых фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает ТАСС.

"Постановлением Московского городского суда удовлетворено ходатайство следствия и продлен срок содержания под стражей в отношении каждого из фигурантов: Фаридуни Шамсидина, Рачабализоды Саидакрами Муродали, Мирзоева Далерджона Баротовича, Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича на срок 2 месяца 28 суток", - следует из решения суда.

Все обвиняемые включены в реестр террористов и экстремистов на территории РФ.